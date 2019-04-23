العثور على جثة طالب داخل محول كهربائى فى مدرسة ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى وهانى فتحى

لقى طالب مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائى داخل محول يغذى إحدى المناطق وموجود فى مدرسة ثانوية ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اليوم إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائى يفيد إبلاغ مسئولو صيانة الكهرباء و إدارة المدرسة الثانوية للصناعات الميكانيكية بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف العاصمة عن العثور على، جثة جابر أحمد جابر 18 سنة وبها تشوهات، داخل محول كهربائى فى نهاية سور المدرسة.

وانتقل رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف المقدم محمود الشريف وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا"، فضلا عن إخطار النيابة واستدعاء أهلية المتوفى ومفتش الصحة والطبيب الشرعى.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه طالب بالصف الثالث بالمدرسة، مقيم مقبل الجديد دائرة قسم شرطة بنى سويف وأنهى امتحانات العملى منذ أسبوع ولم يعد إلى المنزل وأبلغ والده الشرطة عن تغيبه، وبدأ رحلة البحث عنه دون جدوى.

من ناحية أخرى استدعى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف كمال عمران مدير التعليم الفنى، ومحمد عراقى مدير إدارة بنى سويف التعليمية ، فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، أحمد حسين مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك للوقوف على المستجدات وملابسات واقعة كشف غموض تغيب أحد طلاب مدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة بنى سويف بعد العثور على جثته بغرفة محول الكهرباء بالمدرسة، حيث تم احالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

واستمع المحافظ من الحضور لبعض ملابسات الواقعة " قيد التحقيق بالنيابة العامة "، حيث أوضح مدير التعليم الفنى أن يوم الثلاثاء 16 أبريل كان أخر يوم حضر الطالب فيه المدرسة، وتغيب فى اليوم التالى من الامتحانات الموافق الخميس 18 أبريل، وتم العثور على الطالب متوفيا فى غرفة محول الكهرباء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم استدعاء قوة من مباحث بنى سويف والإسعاف والطب الشرعى، وكشفت التحريات المبدئية أن الجثة لطالب بالمدرسة من المرجح أن الوفاة نتيجة لصعق بالكهرباء.

وأضاف مدير التعليم الفنى، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم إحالة للتحقيق لكل من: مدير المدرسة والوكلاء والمسئولين عن سلامة التشغيل والحماية المدنية والصيانة الكهربائية، للوقوف على أسباب الواقعة، وتحديد ما إذا كان هناك تقصير من عدمه، موضحا أن هذه الغرفة توجد داخل سور المدرسة وتبعد عن المبنى بمسافة تزيد عن 100 متر.