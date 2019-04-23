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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:05 م
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العثور على أسلحة وذخيرة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:33 م
العثور على أسلحة وذخيرة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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عثرت وحدات الجيش السورى، خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب، اليوم الثلاثاء، على كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها أمريكى وإسرائيلى الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القوات السورية عثرت - خلال استكمال أعمال تطهير القرى والبلدات من مخلفات التنظيمات الإرهابية - على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أمريكى وإسرائيلى فى ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت إلى أن من بين المضبوطات، رشاشات متوسطة وقاذف مضاد للدروع وذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربى الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائى وجهاز بث أنترنت فضائى غربى الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية .

وتواصل الجهات المختصة - بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة فى المنطقة والأهالى - عمليات تمشيط القرى والبلدات فى ريفى دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليها.

 


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