الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تحتفى بالشيخ عبد الحليم محمود

كتب لؤى على

أحيت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، سيرة فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود، إمام الصوفية، الذى عاصر كبار علماء وشيوخ الأزهر الشريف ونهل من علومهم ومعارفهم.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى،" فيسبوك" فيديو يوثق حياة الشيخ عبد الحليم محمود ونشأته ومسيرته التعليمية، ورحلته الدراسية في فرنسا، ومسيرته الأكاديمية الحافلة، وأبرز المناصب التى تولاها.

ويلقي الفيديو الضوء على العلامات المضيئة في حياة الشيخ عبد الحليم محمود، الذى عُرف في عصره بأنه أحد علماء الأزهر الأجلاء، وذاع صيته بسبب علمه الغزير وشخصيته القوية الوسطية، وإنتاجه العلمى والفكرى الغزير فى التأليف والتحقيق والترجمة لكتب الفلسفة اليوناية والأخلاق، فضلًا عن كتاباته عن الصوفية التى حظيت بالحظ الأوفر من كتاباته.

يأتى هذا الفيديو ضمن فيديوهات سلسلة "أعلام"، التى تنشرها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، عن شيوخ الأزهر الشريف والعلماء والمفكرين والأعلام فى مختلف المجالات بهدف التعريف بهم وتنوير العقول وإبراز قيمة ومكانة العلماء والشيوخ الأجلاء.