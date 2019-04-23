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السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار الصومال

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:08 ص
السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار الصومال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال، وحرصها على دعم استقرار الأوضاع به.

وأعرب السيسى- خلال استقباله اليوم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة- عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الصومال ومساندته فى جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلاده، مشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

 كما أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، مشيداً باستضافة مصر لاجتماعي القمة حول الشأنين السوداني والليبي، وبدور مصر الفاعل على الساحة الأفريقية خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأضاف "راضي" أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي فى بلاده، والخطوات التى تقوم بها الحكومة المركزية، سعياً لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهه.

 

 

 

 
 
 

 


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