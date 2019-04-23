السيسى: ندعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبله

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان على سرعة الاستجابة للدعوة الطارئة لعقد اجتماع اليوم الذي يجسد ايماننا بمسئوليتنا المشتركة وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، اتساقاً مع روح ومبادئ التضامن والاخوة والوحدة مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه، وتفعيلا لمبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الأفريقية.

وفى كلمته الافتتاحية فى بداية القمة، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للشعب السوداني الشقيق الذي اثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن ارادته وطموحاته المشروعة في التغيير وسعييه للتحول الديمقراطي القائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية وارساء العدالة وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية بما يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للسودان الشقيق.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق عليه في هذه المرحلة المهمة والفارقة في تاريخه.