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السعودية والبحرين ترحبان بقرار واشنطن وقف العمل بالإعفاءات على صادرات نفط إيران

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:06 ص
السعودية والبحرين ترحبان بقرار واشنطن وقف العمل بالإعفاءات على صادرات نفط إيران النفط ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
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رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف العمل بالإعفاءات على صادرات النفط الإيرانية.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية، فى نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكان المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك أكد ـ مساء أمس ـ أن الولايات المتحدة ترى أن "إنهاء الإعفاءات التى سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، وتطبيق العقوبات الأمريكية على الجميع، ستجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا، وتحول دون إنفاق طهران أموال الشعب على الحروب الخارجية، ودعم الإرهاب".

وقال هوك إن "قرار الإدارة الأمريكية الجديد سيضع السياسة الإيرانية القائمة على تمويل الإرهاب، والحروب فى سوريا، واليمن، والعراق، ولبنان أمام مأزق كبير".

وفى سياق متصل قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء، إن البحرين رحبت بقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على إيران.

وأضافت "مملكة البحرين ترحب بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانى".

 


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