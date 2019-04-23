السجن المؤبد لمدير إنتاج بماسبيرو بتهمة اختلاس 118 ألف جنيه لتصوير برنامج

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة مدير إنتاج بماسبيرو بالسجن المؤبد بتهمة اختلاس 118 ألف جنيه دون وجه حق.

كشفت التحقيقات أن المتهم "مدحت م"، مدير الإنتاج بقناة النيل الدولية التابعة لقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بصرف سلفة مؤقتة لنفسه بـ برنامج "سعادة الغير" بلغت جملتها "118 ألف جنيه" دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين والتعليمات عن طريق تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لـ مخرج البرنامج على كافة السلف المؤقتة المنصرفة إليه والتى تم تسويتها بموجب التوقيعات المزورة مما ترتب عليه صرف تللك تلك المبالغ دون وجه حق وفقًا لحصر التفتيش المالى والإداري.

وأكدت التحقيقات، على أن المتهم قدم مستندات مزورة "تخالف الحقيقةوالواقع" بشأن الاستعانة بالإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية لتصوير برنامج "سعادة السفير" من عام 2010 حتى 2012 رغم الاختلاف بين مستندات الصرف والحجوزات الفعلية فضلًا عن أن غالبية تلك المستندات تم صرفها دون خروج فعلى بالمخالفة للقانون.