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"الزراعة": حملات رقابة على 3 أنواع للأسماك بالأسواق استعدادا لشم النسيم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:00 ص
"الزراعة": حملات رقابة على 3 أنواع للأسماك بالأسواق استعدادا لشم النسيم الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه مع اقتراب أعياد الربيع وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، صدرت تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم والأسماك ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على الأسواق الخاصة بالأسماك ( الطازجة - المجمدة - المملحة) وتم اتخاذ جميع الإجراءات.
 
 وأضاف "عبد الحكيم" ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن من بين الإجراءات إرسال خطاب دورى لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتكثيف الحملات على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى ، والقيام بمأموريات لأطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات للمرور على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .
 
  وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن من بين الإجراءات ، التأكيد على إتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة باللحوم والأسماك، وذلك لضمان تقديم الغذاء الصحى الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الاسواق المفتوحة ، وناشدت الهيئة المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الأسواق حرصا على صحتهم وسلامتهم من خلال الخط الساخن .
 
 
 
 

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