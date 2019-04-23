الرئيس الراوندى بول كاجامى ونظيره الكونغولى يصلان مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس جمهورية الكونغو، فى زيارة للقاهرة يلتقيا خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشاركة فى قمة مع الرئيس السيسى وعددا من الرؤساء الأفارقة.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اليوم الثلاثاء، تستضيف القاهرة اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السودانى والليبي.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتى، والرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس جمهورية الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، فضلًا عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وكذلك دميكى ماكونين نائبرئيس الوزراء الإثيوبى، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

ويحضر مبعوثون عن رؤساء كل من أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية.

وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع فى السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة فى دعم الاستقرار والسلام هناك.