الدولار يرتفع مع انحسار تقلبات سوق الصرف

(رويترز)

استمر الدولار قرب أعلى مستوياته فى ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، فى ظل انحسار تقلبات السوق، والذى عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

ونما الطلب على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لأجل عشر سنوات أكثر من 20 نقطة أساس، على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها فى شهر، واتسمت تحركات الأسعار بالهدوء عموما مع إعادة فتح الأسواق المالية بعد عطلة عيد القيامة.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين، إلى 97.39، مقتربا من ذروة 2019 البالغة 97.71 والمسجلة أوائل مارس.

وقال أورليخ لوختمان، مدير استراتيجية سوق الصرف، فى كومرتس بنك "نحن فى سوق ضيقة النطاق للغاية والصورة الأوسع نطاقا أكثر إيجابية للدولار قياسا إلى اليورو بعد بيانات مؤشر مديرى مشتريات القطاع الصناعى لمنطقة اليورو التى جاءت ضعيفة الأسبوع الماضى".

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع فى مارس. وتصدر أرقام مبيعات المنازل الجديدة فى وقت لاحق اليوم، وقد تعطى مؤشرا على حالة الاقتصاد الأمريكى.

وتحرك الدولار تحركا ضئيلا فحسب مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، حيث تراجعت العملة الموحدة إلى 1.1243 دولار وزاد الاسترلينى إلى 1.2986 دولار.