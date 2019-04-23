video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة الكويتية تسمح لمؤسسة البترول بالاقتراض لتمويل برامجها

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:29 ص
الحكومة الكويتية تسمح لمؤسسة البترول بالاقتراض لتمويل برامجها حقول بترول _ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الكويتى، وافق على قيامها بالاقتراض من المؤسسات المالية، لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة.

وقالت مؤسسة البترول فى بيان، إن خيارات أدوات التمويل المقترحة، تشمل إصدار السندات، والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات بالإضافة للقروض البنكية التجارية.

وأضاف البيان، "ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار وكذلك بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفى المحلى ،أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية عن طريق الاقتراض والذي سوف يتم بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البترول الكويتية": لا قلق على إمدادات النفط بعد حريق "مصفاة"

البترول الكويتية

البترول

الاستثمارات

اخبار الاقتصاد

التمويل




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة