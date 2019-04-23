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"الجريدة الرسمية" تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء أبرزها توفيق أوضاع 111كنيسة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:27 م
"الجريدة الرسمية" تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء أبرزها توفيق أوضاع 111كنيسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي ومنها توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69 كنيسة و42 مبنى خدمياً، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894  كنيسة ومبنى  خدمياً تابعاً.

كما نشرت الجريدة ، قرار رئيس الوزراء بشأن تعيين كلٍ من: الكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى فريد الرزاز، والدكتورة نبال السيد منيب، كأعضاء في المجلس الأعلى للثقافة من بين المُشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك اعتباراً من 21 إبريل 2019 وحتى 15 يونيو 2020

وتجديد تعيين عددٍ من أعضاء المجلس الأعلى من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك لمدة عامين، وهُم: الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتور أحمد علي مرسي ، والدكتور أحمد مجدي حجازي، والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتور جابر عصفور، والمخرج داود عبد السيد، والدكتور راجح داود، والدكتو سعد الدين الهلالي، والسفير سيد عبد الرؤوف الريدي، والدكتور سيد التوني، والدكتور علي الدين هلال، والدكتور علي محمود رضوان، والكاتب فاروق جويدة، والدكتور فتحي أبوعيانه ، والدكتور فوزي فهمي، والدكتورة ليلى تكلا، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والكاتب محمد سلماوي، والدكتور  صلاح فضل، والدكتور محمود صبري الشبراوي، والدكتورة مشيرة خطاب، والدكتور مُراد وهبة، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب مكرم محمد أحمد، والدكتور ممدوح الدماطي، والكاتب نبيل عبد الفتاح.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء الخاص بإعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الإستثمار العربي ، وقرار إعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر" إرادة".

 

 

 


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