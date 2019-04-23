الجامعة العربية تدعو لتمكين الشباب وتعزيز التعاون المشترك فى مجال الرياضة

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أعربت جامعة الدول العربية عن تطلعها لتعزيز التعاون العربى المشترك فى مجال الرياضة، مشددة على أهمية تمكين الشباب على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاجتماعى السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التى انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة المغرب.

ونوهت أبو غزالة بأهمية الرياضة باعتبارها تدخلا فى جميع القطاعات، داعية إلى ضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية فى الدول العربية والاستمرار فى تنظيمها لخدمة شباب المنطقة.

وأشارت إلى أن من أهم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 هى الاهتمام بالرياضة، ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل للشباب لتقليل نسب البطالة.

من جانبها دعت المملكة المغربية إلى تعزيز العمل المشترك لبناء قدرات الشباب باعتبارها مسئولية جميع الفاعلين فى الدول العربية، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ودعا مندوب المغرب لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد التازى - فى كلمة المغرب التى تترأس أعمال الاجتماع - إلى ضرورة العمل على الحفاظ على الهوية العربية وهوية الشباب العربى أمام اجتياح التكنولوجيا الغربية، مؤكدا أهمية الانخراط فى العمل التطوعى لخدمة بلداننا، مضيفا أنه يجب أن نتفهم خصوصيات شبابنا.