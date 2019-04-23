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التموين تناشد المزارعين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة خلال توريد القمح

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:45 ص
التموين تناشد المزارعين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة خلال توريد القمح حصاد القمح - ارشيفية
كتب - مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بمناسبة بدء موسم توريد الأقماح المحلية، فقد تلاحظ بأن  المزارعين والموردين، قد قاموا بتوريد بعض الكميات من الاقماح المحلية لموسم 2019، بنسبة رطوبة أعلى من النسبة المحددة، طبقاً للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة، لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح فى بعض الأماكن.
 
وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه حرصا  من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استلام أقماح ذات جودة عالية، تناشد الوزارة  المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة ، طبقاً للمواصفات القياسية، وسوف تقوم لجان الاستلام بالمحافظات، برفض استلام أى كميات نسبة الرطوبة بها غير مطابقة للنسب المسموح بها.

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