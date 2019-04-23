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"التموين": أكثر من 180 شركة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان وتخفيضات فى الأسعار

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:09 م
"التموين": أكثر من 180 شركة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان وتخفيضات فى الأسعار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور احمد ابو اليزيد
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن مشاركة أكثر مِن 180 شركة فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، وأقل تخفيضات من 15 و20%، فى حين يوجد تخفيضات لبعض المنتجات تصل إلى 30%، لافتا إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة.

وأضاف الوزير أن مُعدل التخفيضات فى أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه تتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن،، ومساحيق المنظفات.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُرافقه الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والزميل مدحت وهبة
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والزميل مدحت وهبة
الدكتور احمد ابو اليزيد وسط
الدكتور احمد ابو اليزيد وسط العاملين 
معرض سوبر اهلا رمضان
معرض سوبر اهلا رمضان

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور احمد ابو اليزيد
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور احمد ابو اليزيد

كعرض سوبر ماركت اهلا رمضان
كعرض سوبر ماركت اهلا رمضان

 

 

 

 

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