"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: صياغة الأسئلة ستكون مفهومة وواضحة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على طلاب الثانوية العامة عدم القلق والتفكير فى أسئلة الامتحان من الآن فهى توضع من متخصصين ووفق مواصفات معينة وضعها المركز القومى للامتحانات، ويتم مراجعتها بصورة دقيقة جدا، حتى يتم تلافى أى أخطاء أو مشكلات.

وقالت مصادر من وزارة التربية والتعليم لـ "اليوم السابع" إن الأسئلة ستكون واضحة وصياغتها مفهومة للطلاب دون مشكلات فيها، كما هو الحال فى الأعوام السابقة، موضحة أن الاستعدادات للثانوية العامة تتم على قدم وساق خلال الأيام المقبلة، وسوف تحرص الوزارة على خروجها بصورة مشرفة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2019، سوف تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم، وستكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.