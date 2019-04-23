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الانتهاء من فرز اللجان الفرعية بالكامل فى المقطم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:18 ص
الانتهاء من فرز اللجان الفرعية بالكامل فى المقطم أعمال الفرز
كتب سيد الخلفاوى
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استقبلت اللجنة العامة بنادى مصر للتأمين بالمقطم فى محافظة القاهرة، منذ قليل، صناديق اللجان الفرعية بالكامل بعد الانتهاء من فرزها، والبالغ عددها 24 لجنة فرعية. 

 
 
وشهد نادى مصر للتأمين، مقر اللجنة العامة، استعدادات مكثفة لبدء العمل فور وصول الصناديق.
 
ويتواجد بالقاهرة 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب. 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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