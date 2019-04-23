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الاتحاد الأوروبى يأسف للقرار الأمريكى بشأن إيران

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:13 م
الاتحاد الأوروبى يأسف للقرار الأمريكى بشأن إيران ترامب
بروكسل (أ ش أ)
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عبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول للسماح بشراء النفط الإيرانى.

وقرر الرئيس دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاء الممنوح لدول منها تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا لشراء النفط الإيراني، اعتباراً من الشهر القادم.

وكان ترامب قد أعاد فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه الأحادى الجانب من الاتفاق النووى الموقع بين مجموعة (5+1) وطهران عام 2015.

وذكرت وكالة أنباء /آكى/ الإيطالية أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قناعتها بأن هذا القرار لا يسير بالاتجاه الصحيح، ويحمل آثارا سلبية على مستقبل العمل الدولى على منع انتشار الأسلحة النووية.

وفى تعليقها على الأمر، أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيتابع تطبيق الاتفاق وتنفيذه طالما قامت إيران بالأمر نفسه.

وأضافت كوسيانيتش "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية احترام إيران للاتفاق من خلال 14 تقريرا ونحن سنواصل احترام التزاماتنا كما كنا نفعل دائما".

وفى السياق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس مصممة على مواصلة تطبيق الاتفاق النووى مع إيران. وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) - إنها "ستواصل الجهود مع الشركاء الأوروبيين كى تجنى طهران فوائد من رفع العقوبات طالما واصلت احترام كل التزاماتها النووية".

 


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