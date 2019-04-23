video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان تمد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى بمدينة سفنكس لمدة أسبوعين

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:00 ص
الإسكان تمد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى بمدينة سفنكس لمدة أسبوعين المهندس طارق السباعى - نائب وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى بمدينة سفنكس الجديدة لمدة أسبوعين.

وأضاف المهندس طارق السباعى" لـ"اليوم السابع" أن قرار المد جاء للتيسير على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم المستندات خلال الفترة التى تم الإعلان عنها.

وأوضح أنه تقرر فتح  باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وقال: تُقدم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجانًا من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة).

وأكد أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يُعتد به من قِبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.​


إضافة تعليق

وزاره الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانيه

الاراضى

مدينه سفنكس




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة