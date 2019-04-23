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خلال عام 2017..

الإحصاء: 1.1 مليون تصريح عمل بالخارج للمصريين.. منها 423.4 ألف معاملة لأول مرة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:04 م
الإحصاء: 1.1 مليون تصريح عمل بالخارج للمصريين.. منها 423.4 ألف معاملة لأول مرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد)، مليون و167 ألف و 589 تصريح، وذلك خلال عام 2017، مقابل مليون و 252 ألف و 253 تصريح فى عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
 
ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من واقع بيانات النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج لعام 2017، الصادرة عنه، جاء من ضمن إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، 423.434 ألف تصريح "لأول مرة" عام 2017، مقابل 555.311 ألف تصريح فى 2016 بنسبة انخفاض قدرها 23.7%.
 
وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (تجديد)، بلغ 744.155 ألف تصريح عام 2017، مقابل 696.942 ألف تصريح عام 2016 بنسبة ارتفاع  قدرها 6.8%.
 
وفى السياق ذاته، أشار جهاز الإحصاء، إلى أن مجموعة الدول العربية، جاءت في المرتبة الأولى من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد مليون و 135 ألف و 29 تصريح، بنسبة 97.2% من إجمالى التصاريح الصادرة فى 2017.
 
وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد  598.029 ألف تصريح بنسبة 52.7%، تلاها الكويت بعدد 5‏‏221.32 ألف تصريح وبنسبة 19.5% من إجمالى تصاريح العمل بالدول العربية عام 2017.‏
 
كما أشار الجهاز، إلى عـدد تصاريح العـمل الصادرة ‏للمصريين للعمـل بالدول الأوربية، والذى بلغ 24.240 ألف تصـريح بنسـبة 2.1% من جملة التصاريح الصادرة فى 2017.
 
وجاءت إيطاليا فى المرتبة الأولى بمجموعة الدول الأوروبيـة، من حيث عـدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بها، بعدد 18.388 ألف تصـريح  بنسبة 75.9%، تلاها اليونان بعدد 5010 تصريح وبنسبة 20.7% من إجمالى تصاريح العمل بالدول الأوربية عام 2017. 
 
وعلى صعيد متصل، أوضح جهاز الإحصاء، أن عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل المتوسط، جاءوا فى المرتبة الأولى بعدد 441.705 ألف تصريح صادر لهم بنسبة 37.8%، تلاهم حملة المؤهل العالى بـ 344.022 ألف تصريح وبنسبة 29.5%، من إجمالى تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 2017 .

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