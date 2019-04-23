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الأمير وليام وزوجته كيت ينشران صورا للأمير لويس لاحتفال بعيد ميلاده الأول

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:00 ص
الأمير وليام وزوجته كيت ينشران صورا للأمير لويس لاحتفال بعيد ميلاده الأول البرنس لويس
لندن )رويترز)
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 نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ثلاث صور جديدة لابنهما الأصغر الأمير لويس احتفالا بعيد ميلاده الأول الذي يوافق اليوم الثلاثاء.

 

وتُظهر صورتان لويس في إحدى الغابات وقد التصقت النباتات بسترته الحمراء بينما يظهر في صورة ثالثة وهو يرتدي سترة زرقاء مطبوع عليها صورة لكلب.

 

العام الأول للبرنس لويس
العام الأول للبرنس لويس

 

وقال قصر كينزجتون إن كيت التقطت الصور هذا الشهر في منزل الأسرة في نورفوك بشرق إنجلترا.

 

ابتسامة للبرنس لويس
ابتسامة للبرنس لويس

 

ولويس هو الخامس في الترتيب إلى العرش والأخ الأصغر للأمير جورج (أربعة أعوام).

 

 


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