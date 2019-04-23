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إلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:46 م
إلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه الفنانة رانيا يوسف-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة أسرة القاهرة، برئاسة المستشار حسن إسماعيل وعضوية المستشارين عبد الرحيم الحبشي ورأفت عبد اللاه، وأمانة سر خالد عبد الغفار، بتعديل الحكم المستأنف وإلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه.
 
كانت  الفنانة رانيا يوسف أقامت دعوى ضد مطلقها المنتج محمد مختار تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.
 
وقدمت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاث خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها كافة الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحري صادر عن قسم قصر النيل يفيد أن مطلقها يعمل منتجا سينمائيا وحالته المادية ميسورة.
 
بينما قدم المدعي عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعي سابقا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات. 
 
وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعي عليه أن يؤدى مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية ولم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالإستئناف وطالب بتخفيض المبلغ.
 
 

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