إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة فى انقلاب سيارة بمدخل طريق الزعفرانة - بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب خمسة أشخاص بينهم سيدة فى إنقلاب سيارة ملاكى مساء اليوم، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل طريق الزعفرانة - بنى سويف.

ونقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : محمد سيد أحمد ، 61 سنة ، فلاح ، إشتباه ما بعد الإرتجاج - ربيع سيد أحمد ، 53 سنة ، موظف ، اشتباه كسر بالفقرات العنقيه - سعدات جابر أحمد 40 سنة، إشتباه كسر بالحوض - شعبان محمود موسى 40 سنة ، جروح و سحجات - عبد الناصر شحاته محمد 61 سنة جروح وسحجات بالجسم ، جميعهم يقيمون محافظة المنيا .