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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:40 م
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إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة فى انقلاب سيارة بمدخل طريق الزعفرانة - بنى سويف

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:45 م
إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة فى انقلاب سيارة بمدخل طريق الزعفرانة - بنى سويف حادث تصادم
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب خمسة أشخاص بينهم سيدة فى إنقلاب سيارة ملاكى مساء اليوم، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل طريق الزعفرانة - بنى سويف.

ونقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم  : محمد سيد أحمد ،  61 سنة ،   فلاح ،  إشتباه ما بعد الإرتجاج - ربيع سيد أحمد ،  53 سنة ،  موظف ،  اشتباه كسر بالفقرات العنقيه - سعدات جابر أحمد 40 سنة، إشتباه كسر بالحوض - شعبان محمود موسى 40 سنة ، جروح و سحجات - عبد الناصر شحاته محمد 61 سنة  جروح وسحجات بالجسم ، جميعهم يقيمون محافظة المنيا .

 

 


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