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خالد صلاح
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إتلاف 3 آلاف و552 لغما زرعتها ميليشيا الحوثى بعدن جنوبى اليمن

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:00 ص
إتلاف 3 آلاف و552 لغما زرعتها ميليشيا الحوثى بعدن جنوبى اليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء /أ ش أ/
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أعلن البرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام، الاثنين، عن إتلاف 3552 من الألغام والمقذوفات التى خلفتها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مدينة عدن جنوبى البلاد.

وقال مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلى - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" - إن الكمية التى تم إتلافها جمعتها فرق البرنامج من عدة مناطق فى عدن، مشيرا إلى أن الكميات المتلفة تشمل ألغاما مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، كما تشمل عبوات ناسفة وصواريخ وذخائر.

وأكد أن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة، بإتلاف كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب التى نزعتها وجمعتها فرق البرنامج من عدة محافظات، لافتا إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من الدعم بالمعدات التى يحتاجها البرنامج لمواجهة خطر الألغام والحد منها إن لم يتم القضاء عليها.

وثمن العقيلى جهود المشروع الإنمائى التابع للأمم المتحدة، والمشروع السعودى "مسام"، والجهات الداعمة والمساندة لعمليات نزع وتطهير اليمن من ألغام الموت التى زرعتها ميليشيا الحوثى بكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.

 


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