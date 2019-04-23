أعضاء مجلس الأمن يدينون سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا

وكالات الأنباء

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في أماكن عدة في سريلانكا مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 300 شخص وإصابة المئات بجراح.

وفي بيان صحفي قدم الأعضاء تعازيهم الحارة لأسر الضحايا وحكومة سريلانكا، وأعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وحث اعضاء مجلس الامن جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل نشط مع حكومة سريلانكا وسائر السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها ومكانها وزمانها وهوية مرتكبيها.

وشددوا على ضرورة أن تتصدى جميع الدول، بكل الوسائل وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى، للتهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية.