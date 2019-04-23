أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-4-2019.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الألبان، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف شديد فى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 801.832 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.6 مليون ورقة مالية بقيمة 476.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.13%، والعرب على 8.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.14%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 615 ألف جنيه، 95.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 22.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 34.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 44.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.94%

- حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الألبان بسعر إغلاق 4.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل بسعر إغلاق 7.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.18%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.12%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 27.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.052 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.45%