أحمد عكاشة: الأمراض النفسية للأطفال تظهر فى صورة أمراض عضوية.. واحذروا مشاهد العنف

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر، أن الأمراض النفسية عادة ما تصيب الأطفال والمراهقين نتيجة الظروف التى يتعرضون إليها من العنف سواء فى المشاهد الدرامية، أو العنف الأسرى عند ضرب الأم أمامهم، أو تعرضهم للضرب، أو الفقر، أو الاعتداء الجنسى، أو الحروب والنزاعات.

وأكد خلال انعقاد مؤتمر الطب النفسى لطب عين شمس اليوم بالقاهرة، أن الاضطرابات النفسية للأطفال تحتل مرتبة شديدة الثانوية في التخطيط الصحي، فالتركيز ينصب علي الأمراض العضوية المهددة كالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن ما نحتاج إليه حقيقة هو رفع الوعي العام بأن الاضطراب المعرفي هو أمر يستحق الاهتمام، وأن اكتشافه وعلاجه مبكرا قد يحمي الطفل والمجتمع من معدلات عالية من الاضطرابات و الاختلالات النفسية.



خلال مؤتمر الطب النفسى

وأشار الدكتور أحمد عكاشة، إلى أن الاضطرابات السلوكية كثيرا ما تكون تعبيرا للصغير عن اكتئابه، وهناك في دراسة أجريت على 157 من الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب، حيث كان العرض الأول هو المغص في 71 %، والغثيان فى 22 %، والقيء في 24 %، الصداع في 39 %، وعدم القدرة على النوم في 61 %، القلق في 74 %، وفقدان الثقة في النفس في 61 %، والارتباط المبالغ فيه بالأم في 39% و الانعزال الاجتماعي في 68 %من إجمالي الأطفال، و هي كلها أعراض جسدية أو سلوكية يسهل أن تمر دون أن تلفت الانتباه.

وأضاف إن إساءة معاملة الأطفال، ولاسيما الاعتداء الجنسي، هي العامل الأساسى الذي له أكبر تأثير على نفسيتهم.

أفاد أكثر من 70 % من المرضى على الحدود من الاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة.



اطباء الطب النفسى

وقد يكون مدى إيذاء النفس في مرحلة البلوغ مرتبطًا بمدى الإساءة في مرحلة الطفولة، وقد يفسر أيضًا التفكك الذي يُرى بشكل شائع لدى هؤلاء المرضى.

أهم عوامل الخطورة التى تسبب الأمراض النفسية والاكتئاب هى:

1- التعرض لمشاهد عنف فى التلفزيون وخصوصا فى دراما رمضان

حيث أن مشاهد العنف فى التلفزيون، وخصوصا الدراما تخلق جيلا من الأطفال يعانى من الاكتئاب والعنف.

2

. التعرض للعنف المنزلي

يحدث سوء معاملة الأطفال في 30 إلى 60 % من حالات العنف الأسري التي تنطوي على أسر لديها أطفال ،ففي مصر تتعرض واحدة من كل 3 نساء مصريات متزوجات للضرب مرة واحدة على الأقل منذ الزواج، وضرب ثلثهن أثناء الحمل.

3. الفقر والحرمان

تشهد مصر، وهي الدولة الــ 15 من حيث الكثافة السكانية في العالم، ارتفاعا في معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لتقارير صدرت عن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة وشركائها.

يعيش 27 % من سكان مصر في فقر، في حين لا يستطيع 56 % من صعيد مصر توفير الاحتياجات الأساسية للغذاء.

يعيش أكثر من 22 مليون مصري في فقر،

كما يعانى عدد كبير من البطالة ، فقد بلغ معدل البطالة في مصر 13.2 %، وهذا العدد يتضاعف تقريباً لدى النساء البالغ 24.2%.