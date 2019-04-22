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الإثنين، 22 أبريل 2019 06:02 م
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22 شركة صينية تزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:50 م
22 شركة صينية تزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية الوفد الصينى
كتب – إسلام سعيد
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استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى وفد من مدينة "تونج وان" بالصين برئاسة " Zhang guazi" ويضم الوفد أكثر من 22 شركة متخصصة فى مجالات مختلفة من بينها المجالات التكنولوجية والموبايلات والصناعات الإلكترونية .

وشدد المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة فى بيان له، على أن المناخ الاقتصادى فى مصر تحسن كثيرا فى الفترة الأخيرة، وهناك فرص استثمارية متاحة بالسوق المصرى فى كثيرا من المجالات يمكن للجانب التعاون معنا فى شراكة استثمارية تفيد البلدين .

ونوه "العربى" إلى الإصلاحات العامة والاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية والتى تصب فى صالح المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار فى مصر سواء من خلال الشراكة أو استثماراتهم الخالصة، مشيرا إلى أن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات التى يحتاجها الجانب الصينى والتى تمكنة من معرفة الفرص الاستثمارية واحتياجات السوق المصرى وكيفية أن تكون الاستفادة متبادلة فى المرحلة القادمة بما يحقق مصالح بلدينا.

من جانبه قال، رئيس الوفد الصيني، إن منطقة مدينة "تونج وان" تعتبر من أهم المناطق الصناعية والاستثمارية فى الصين وكثيرا من الصناعات تطورت بها خاصة فيما يتعلق  بالصناعة الالكترونية والموبايلات والملابس والمواد الغذائية والأجهزة الطبية والأدوية، وأن مدينته تمتلك  أكثر من 22 مجال صناعى من أصل أكثر من  32 مجال صناعى فى الصين بجانب 69 الف منتج  مشيرا إلى الوفد الصينى به رجال أعمال كبار وفريق مخصص لدراسة السوق .

وأضاف رئيس الوفد أن الهدف من الزيارة بحث فرص التعاون بين البلدين خاصة أن المناخ الاقتصادى تحسن كثيرا فى مصر ويشجع على الاستثمار مشيرا إلى أن زيارة الوفد الصينى اليوم لمجموعة شركات العربى هذا الصرح الكبير أعطتنا انطباع جيد عن الاقتصاد، المناخ المصرى وجعلتنا ننظر بشكل إيجابى للسوق المصرى ونرغب فى الاستثمار به فى المرحلة القادمة.

 

 

 

 


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