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وكيل وزارة التموين تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:57 ص
وكيل وزارة التموين تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ايفون يوسف حكيم رئيس الادارة المركزية للعلاقات الاقتصادية
كتب مدحت وهبة
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أدلت ايفون يوسف حكيم رئيس الادارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات  بوزارة  التموين والتجارة الداخلية 
بصوتها  فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية  بكلية البنات بمصر الجديدة ،لافتة إلى أن المشاركة واجب وطنى.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية >
 
 
 
 
 
 

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