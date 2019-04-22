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وكيل وزارة التموين بأسيوط: توريد 252 طن قمح بالشون والصوامع

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:00 ص
وكيل وزارة التموين بأسيوط: توريد 252 طن قمح بالشون والصوامع حصاد القمح
أسيوط- هيثم البدرى
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قال المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 252 طن قمح من الفلاحين والمزارعين بالشون، والصوامع، والهناجر منذ البدء فى استلام الأقماح الذى بدأ منذ 3 أيام حتى الآن، مشيراً إلى أن عمليات استلام التوريد مستمر على مدار الأيام القادمة.

وكانت مديرية التموين والزراعة قد أعلنت استعدادها لاستلام الأقماح بالشون والصوامع من خلال تجهيز العروق الخشبية، والأغطية البلاستيكية، وأجولة الجوت كسر باله "جديدة لم يسبق استخدامها" فضلا عن تشكيل لجان الأعضاء المكونة من عضو من الزراعة، وعضو من الصادرات، وعضو من الجمعية القبانية، برئاسة عضو من التموين.

والجدير بالذكر، أن محافظة أسيوط تضم 7 شون أسمنتيه، و7 هناجر أحدهم معطل يستخدم كشونة، و11 شونة ترابية، و2 صوامع وهى مصر الوسطى وبها 6 خلايا بسعة تخزينية 30 ألف طن، وعرب العوامر 12 خلية بسعة تخزينية 60 الف طن.

 


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