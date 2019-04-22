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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 م
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وكيل تموين الأقصر يعلن استلام 251 طن قمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:34 م
وكيل تموين الأقصر يعلن استلام 251 طن قمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت قمح
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح تم حتى أمس الأحد، استلام كمية قدرها 251.028 طن قمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وذلك حسب بيان صحفي.
 
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.
 
الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.
 
 

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