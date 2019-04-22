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وفاة 3 من أبناء ملياردير دنماركى شهير فى هجمات سريلانكا

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:09 ص
وفاة 3 من أبناء ملياردير دنماركى شهير فى هجمات سريلانكا الملياردير الدنماركى أندرس هولش بوفلسن
وكالات الأنباء
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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن متحدثا باسم الملياردير الدنماركى، اندرس هولش بوفلسن، أكد وفاة 3 من أبناء الملياردير الأربعة فى هجمات سريلانكا الإرهابية.

وذكرت التقارير أن أبناء مالك موقع "أسوس" البريطانى، الذى يعرض الأزياء ومستحضرات التجميل للبيع عبر الإنترنت، سافروا إلى سريلانكا لقضاء عطلة عيد الفصح، ولم يتوقعوا أن تكون النهاية مأساوية.

وشهدت العاصمة، كولومبو، والمدن المجاورة تفجيرات إرهابية، استهدفت الفنادق والكنائس أثناء إحياء قداس عيد الفصح، دون أن تتبنى حتى الآن أى جهة المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات.

ودمرت الانفجارات معالم حول العاصمة وعلى الساحل الشرقى لسريلانكا، مستهدفة ضيوف الفنادق والمسيحيين والسياح الأجانب.

ويُخشى أن يكون 35 أجنبيا (على الأقل) قد قتلوا فى الهجمات، بما فى ذلك 5 بريطانيين، وفقا لصحيفة ديلى ميل.

وأمرت وزارة الدفاع السريلانكية بحظر التجول “حتى إشعار آخر”، بينما يجرى حجب الوصول إلى خدمات المراسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

من جهته أعلن المفوض السريلانكى السامى فى المملكة المتحدة اليوم الاثنين، مصرع ثمانية مواطنين بريطانيين فى سلسلة الانفجارات التى شهدتها سريلانكا أمس .

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن اثنين من بين الضحايا البريطانيين الثمانية يحملون جنسية مزدوجة.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أمس الأحد، وأسفرت حتى الآن عن مصرع 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

 


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