وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان اللجان فى الزمالك

كتب مدحت وهبة

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية منذ قليل يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللجان الانتخابية بالزمالك.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام كافة اللجان الفرعية والبالغ عددها 1388 لجنة على مستوى أحياء القاهرة لليوم الثالث للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعدها بدون أي تأخير أو معوقات واستعدادها لاستقبال المواطنين لحين موعد الغلق والمقرر بمعرفة اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يتم نقل الصناديق لأعمال الفرز والتجميع للجان العامة والبالغ عددها 44 لجنة بالقاهرة .

وأشاد المحافظ على الروح والإصرار من جانب المواطنين على إبداء رغبتهم وحرصهم على استخدام حقهم الدستورى في الإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.