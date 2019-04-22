وزير الأوقاف: دعم الجماعات الإرهابية معادة لله ورسله وجريمة ضد الإنسانية

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة أو أى من عناصرها المجرمة بأى لون من ألوان الدعم، ماليا أو معنويا أو فكريا أو سياسيا أو لوجستيا أو تسليحا، ما هو إلا معادة لله ورسله وكتبه من جهة وجريمة ضد الإنسانية من جهة أخرى.

وقال الوزير، فى بيان، على جميع الحكماء والعقلاء والشرفاء من محبى السلام أن يتكاتفوا لكشف الإرهابيين وداعميهم والمتعاطفين معهم، والعمل الجاد المشترك لاجتثاث الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتخليص الإنسانية جمعاء من شروره وآثامه.