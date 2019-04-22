وزيرة الصحة ووزير الاتصالات يبحثان آليات تطبيق ميكنة التأمين الصحى الشامل

استقبلت اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع آليات تطبيق نظم الميكنة لخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه فى شهر يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور ممثلى عن وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى، أن هذا اللقاء يأتى بعد انتهاء أعمال لجنة البت الفنى لنظام ميكنة التامين الصحى الجديد، بهدف مراجعة الشروط والمواصفات الفنية بما يساعد فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل.

وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة على ضرورة دقة البيانات المتداولة على النظم، مشددةً على حماية وسرية بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومى الصحى.

وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت إلى سرعة ربط المنشأت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، يتم من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل إلكترونى كامل، فضلاً عن اتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

وقال إن وزيرة الصحة كلفت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، بسرعة الانتهاء من تنفيذ نظم الميكنة للمنشأت الطبية التى تم استلامها ببورسعيد ومنها 26 وحدة صحة أسرة، و3 مستشفيات، يأتى ذلك بالتوازى مع تدريب العاملين على نظم الميكنة.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على استخدام أفضل واحدث التطبيقات فى مجال التكنولوجيا الصحية، والتى ستساهم بشكل كبير فى رضاء متلقى الخدمة الطبية، والحد من أى ممارسات مالية خاطئة حرصاً على الاستدامة المالية لمنظومة التامين الصحى الجديد.