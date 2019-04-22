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وزارة السياحة تنظم دورة تدريبية لمديرى المطاعم بالأسكندرية

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 م
وزارة السياحة تنظم دورة تدريبية لمديرى المطاعم بالأسكندرية رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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فى إطار جهود وزارة السياحة المتواصلة لرفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة، وخاصة فى مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء؛ نظمت وزارة السياحة دورة تدريبية لمديرى المطاعم السياحية بالإسكندرية؛ وذلك بالتعاون مع شركة Diversey وغرفة المنشآت السياحية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب الي ان وزارة السياحة تسعى من خلال خطة واضحة الي رفع كفاءة العاملين بالقطاع؛ وذلك من خلال تنظيم حزمة دورات تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التى تشهدها صناعتى السياحة والضيافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

 

وأضافت الدكتورة سها بهجت أن التدريب يعد مكون اساسى فى خطة الإصلاح الهيكلى التى تنتهجها الوزارة، مشددة على أهمية تطبيق قواعد ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وانعكاس ذلك على سمعة الفندق او المطعم بما يعزز من تنافسيته ويفتح آفاق واسعة للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى.

 

تجدر الإشارة إلى أن اهتمام وزارة السياحة بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتى فى إطار خطة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وضمان تكرار زيارتهم لمصر.

 

جدير بالذكر ان شركة دايڤرسي Diversy هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال ادخال أساليب التكنولوجيا الحديثة.


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وزيرة السياحة

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