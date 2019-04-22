وزارة التخطيط تختتم البرنامج التدريبى الاستراتيجى وطنى 2030

كتبت هبة حسام

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الفعاليات التدريبية للبرنامج الاستراتيجى وطنى 2030، والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبى وطنى 2030 يعد أحد البرامج القومية الطموحة التى تهدف إلى رفع قدرات الجهاز الإدارى للدولة، من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما يأتى البرنامج تنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى والذى يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج التدريبى هدف فى محوره التدريبى الأول إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة فى مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابى، وكذلك التقييم الذاتى لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام، مشيرة إلى أن التدريب تضمن فى محوره الثانى والثالث التعرف على رؤية مصر 2030، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعى المنظم له، والتدريب على الادارة الاستراتيجية، وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومى تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.

من جانبها أكدت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى أن وطنى 2030 حقق نجاحًا كبيرًا أكثر من المتوقع، مشيرة إلى تلقى عدة إشادات وعدد من طلبات الالتحاق بالبرنامج فى مراحله القادمة من مسئولى عدد من الجهات، موضحة أنه كان من المستهدف تدريب عدد 3500 قيادى وقد فاق المتدربين الفعليين هذا العدد حيث تم تدريب عدد 3700 متدرب من القيادات والإدارة الوسطى والإشرافية بالبرنامج الاستراتيجى وطنى 2030 فى وقت قياسى بلغ ثلاثة أشهر فقط.

وأشارت لبيب إلى أن التحدى الذى يواجهه موظفى الجهاز الإداري، وحاول برنامج وطنى 2030 تغييره، يتمثل فى محاولة تغيير الصورة الذهنية لدى الموظف من خلال تعامله مع المواطن أثناء تلقى الخدمة، ومحاولة تغيير التفكير السلبى إلى إيجابى، وكيفية تنظيم وقته والتعامل مع الآخرين والتوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة، بالإضافة إلى قدرته على التفريق بين الكفاءة والفعالية.

وأضافت نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى أنه تم خلال البرنامج التعرف على أفضل الممارسات للتنمية المستدامة فى الدول المختلفة ومفهوم الاقتصاد الأخضر، وكيفية ربط تفاصيل حياة الموظف اليومية فى العمل مع رؤية مصر 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت لبيب عن بدء المرحلة الثانية من البرنامج فى يونيو القادم والانتهاء منها فى سبتمبر 2019 ليصل العدد الكلى للمتدربين إلى حوالى 7 آلاف موظف وهو ما سيشكل فرق كبير فى كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى للدولة.

وكانت وزارة التخطيط المتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت برنامج وطنى 2030 فى ديسمبر 2018 للمجموعة الأولى والتى تضمنت عدد 100 متدرب، وتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف من موظفى الوزارات المختلفة.