ورشة عمل بين الشركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية

كتبت آمال رسلان

نظمت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورشة عمل بالقاهرة بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية؛ وذلك لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة بالجانبين؛ وذلك بالتنسيق مع سها الفار سفير مصر بدولة البحرين، وشارك بالورشة أكثر من 14 شركة بحرينية علاوة علي 16 شركة مصرية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتكثيف الجهود الترويجية في السوق العربي وجذب مزيد من السياحة العربية الوافدة لمصر، وبالتزامن مع استعداد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمشاركة في فعاليات الملتقي العربي الدولي للسياحة والسفر ATM والمزمع عقده بدبى خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلي 1 مايو المقبل.

وخلال افتتاح ورشة العمل القي المهندس أحمد يوسف ، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كلمة رحب خلالها بالمشاركين في الورشة، كما أكد علي أهمية استمرار العمل مع الجانب البحريني؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ، مشيرا الى أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً علي تفعيل التوصيات الصادرة عن اجتماع الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة في مجال السياحة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالبحرين.

وتنظم الهيئة برنامجاً سياحياً للمشاركين في هذه الورشة؛ لزيارة عدد من الاماكن السياحية والاثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والغردقة.