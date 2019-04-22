video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ورشة عمل بين الشركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:59 م
ورشة عمل بين الشركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

نظمت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورشة عمل بالقاهرة بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية؛ وذلك لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة بالجانبين؛ وذلك بالتنسيق مع سها الفار سفير مصر بدولة البحرين، وشارك بالورشة أكثر من 14 شركة بحرينية علاوة علي 16 شركة مصرية.

 

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتكثيف الجهود الترويجية في السوق العربي وجذب مزيد من السياحة العربية الوافدة لمصر، وبالتزامن مع استعداد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمشاركة في فعاليات الملتقي العربي الدولي للسياحة والسفر ATM والمزمع عقده بدبى خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلي 1 مايو المقبل.

وخلال افتتاح ورشة العمل القي المهندس أحمد يوسف ، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كلمة رحب خلالها بالمشاركين في الورشة، كما أكد علي أهمية استمرار العمل مع الجانب البحريني؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ، مشيرا الى أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً علي تفعيل التوصيات الصادرة عن اجتماع الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة في مجال السياحة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالبحرين.

وتنظم الهيئة برنامجاً سياحياً للمشاركين في هذه الورشة؛ لزيارة عدد من الاماكن السياحية والاثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والغردقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا السياحة والاثار يصطحبان عدد من السفراء الأجانب فى جولة تفقدية بالأقصر

وزارة السياحة

السياحة

رانيا المشاط

السوق العربى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة