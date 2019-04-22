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نقيب التمريض تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية وتؤكد: من دعائم التنمية

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:33 م
نقيب التمريض تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية وتؤكد: من دعائم التنمية الدكتورة كوثر محمود - نقيب التمريض
كتب وليد عبد السلام
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أدلت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض، ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض،  اليوم ، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمعهد فتيات القدس النموذجى بلجنة فرعية رقم 77 التابعة لقسم الهرم بمحافظة الجيزة. 

وقالت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض فى بيان اليوم ،  أن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى مؤكدة أن التعديلات مهمة وينبغة على الجميع النزول للتصويت وتابعت : أنه وجهت أكثر من 300 ألف ممرضت إلى ضرورة الحرص على التصويت فى الإستفتاء ومباشرة باقى الحقوق السياسية التى كفلها الدستور والقانون.

وأضافت نقيب التمريض ، أن الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق.

 


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التمريض

التعديلات الدستورية

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