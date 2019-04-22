نقيب التمريض تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية وتؤكد: من دعائم التنمية

كتب وليد عبد السلام

أدلت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض، ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، اليوم ، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمعهد فتيات القدس النموذجى بلجنة فرعية رقم 77 التابعة لقسم الهرم بمحافظة الجيزة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض فى بيان اليوم ، أن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى مؤكدة أن التعديلات مهمة وينبغة على الجميع النزول للتصويت وتابعت : أنه وجهت أكثر من 300 ألف ممرضت إلى ضرورة الحرص على التصويت فى الإستفتاء ومباشرة باقى الحقوق السياسية التى كفلها الدستور والقانون.

وأضافت نقيب التمريض ، أن الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق.