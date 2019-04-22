نقل سائق من المستشفى للتصويت على التعديلات الدستورية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى وفتحية الديب

نقل مرفق إسعاف الشرقية، برئاسة الدكتور أحمد على، "عبد العال على ابراهيم "35 سنة، سائقا بإقليم القناة فرع إسعاف الشرقية، إلى اللجنة الإنتخابية بمدرسة الحاج مغازى بالحسينية، وذلك أثناء نقله من مستشفى الحسينية للمنزل بعد إجراء عملية فتق سري، حيث أصر على التوجه إلى اللجنة الإنتخابية للتصويت على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث بالشرقية، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الراغبون فى التصويت .

وشهدت لجان مركز ديرب نجم، إقبالا ملحوظ من المواطنين، بلجان مدرسة ابوساطى بقرية العراقى بابوحماد ، لجنة مدرسة قرية غزالة الخيس ، ولجنتى قرية هرية بمركز الزقازيق وقرى السعادات مركز بلبيس، أيضا لجان الزقازيق وبلبيس والحسينية .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال جولته على لجان الاستفتاء، أن المواطن الشرقاوى أثبت أنه لديه من الوعى والحس الوطنى بأن يشارك فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية ويدلى بصوته لرسم خريطة المستقبل، مضيفا إن اللجان شهدت إقبالاً من قِبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات وخاصة كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة .

وتجمع العاملون بمديرية الصحة بالشرقية، أمام مقر المديرية بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، والدكتور خالد فوزى وكيل المديرية، حاملين الأعلام المصرية فى أجواء احتفالية ، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء .

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مسيرة للعاملين بها وعدد من المديريات الأخرى لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء.

وشهد اليوم الثالث للاستفتاء، إقبالا كثيفا من المواطنين، وتشغيل الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت، من العاملين بمختلف المديريات الخدمية لتجوب مختلف الشوارع بنطاق المحافظة للمشاركة بالنزول والذهاب إلى لجان الاستفتاء.

وحرص المئات من أهالى العزب التابعة لقرية السلام، مركز بلبيس محافظة الشرقية، ومسقط رأس الدكتور "عبد الحليم محمود " شيخ الأزهر الراحل، على الخروج فى جماعات للذهاب إلى اللجان الإنتخابية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدين أنهم خرجوا من أجل مصر وشهدائها.

وفى سياق متصل زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، اللجنة الإنتخابية بقرية السلام وأشاد بخروج المواطنين بها للتصويت.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

سائق الإسعاف أثناء تصويته داخل سيارة الاسعاف



العاملين بصحة الشرقية



العاملين بصحة الشرقية



العاملين بصحة الشرقية



العاملين بصحة الشرقية



العاملين بصحة الشرقية



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



أهالى قرية شيخ الأزهر بالشرقية بالجان الاستفتاء



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية



توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالشرقية

بالصور سائق إسعاف بالشرقية يخرج من المستشفي للتصويت بعد إجراءه عملية جراحية

الشرقية- فتحية الديب

في لافتة طيبة تعبر عن وطنية رجال هيئة الإسعاف المصرية، والعاملون بع، نقل مرفق إسعاف الشرقية، منذ قليل برئاسة الدكتور أحمد علي، "عبد العال على ابراهيم "٣٥ سنة سائق بهيئة الاسعاف المصرية بإقليم القناة فرع إسعاف الشرقية، تم نقله إلى اللجنة الإنتخابية بمدرسة الحاج مغازى بالحسينية، وذلك أثناء نقله من مستشفى الحسينية للمنزل بعد إجراء عملية فتق سري، أصر علي التوجه إلي اللجنة الإنتخابية للتصويت.