نائب وزيرة التخطيط: مرحلة جديدة لبرنامج وطنى 2030 لتدريب 3300 موظف بالدولة

كتبت- هبة حسام

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن المرحلة الثانية من برنامج وطنى 2030 الذى اطلقته الوزارة فى ديسمبر 2018، تستهدف الوصول بعدد الموظفين المدربين إلى 7 آلاف موظف، لافتة إلى انه تم الانتهاء من تدريب 3700 مظف بالمرحلة الأولى، أى أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف 3300 موظف جدد.

وأضافت "لبيب" فى تصريحات لها بالفيديو نشرتها وزارة التخطيط على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انه خلال المرحلة الأولى كان يتم تدريب نحو 250 موظفا فى الأسبوع، أى ألف موظف تقريباً فى الشهر، تم تدريبهم فى وقت قياسى خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن الموظفين المدربين كانوا من القيادات والإدارات الوسطى والإشرافية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت نائب وزيرة التخطيط، إلى انه عند التفكير فى برنامج وطنى 2030، كان الهدف هو تغيير الصورة الذهنية لدى الموظف أثناء تعامله مع الواطن "العميل متلقى الخدمة"، حيث كان لدينا تحدى كيف نغير تلك الصورة ونحول التفكير السلبى لإيجابى، وكيف ندرب الموظف على تنظيم وقته والتعامل مع الآخرين، وأن يوازن بين الحياة العملية والخاصة، فكل هذا ينعكس على إنتاجيته فى العمل.

وتابعت قائلة: "أهداف أخرى سعينا لتحقيقها من خلال البرنامج، وهى تدريب الموظفين على كيفية التفريق بين الكفاءة والفاعلية، والوصول إلى أفضل الممارسات للتنمية المستدامة فى الدول المختلفة، علاوة على، تعريف الموظف ماذا يعنى الاقتصاد الأخضر، وكيف نربط حياته اليومية فى العمل مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".

وأوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، خلال تصريحاتها بالفيديو، أن المرحلة الثانية ستبدأ فى يونيو المقبل وتنتهى فى سبتمبر 2019، وهو ما سيساهم فى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة، خاصة بعد الوصول بعدد الموظفين المدربين على كافة الأهداف السابق ذكرها لنحو 7 آلاف موظف.