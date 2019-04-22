video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزيرة التخطيط: مرحلة جديدة لبرنامج وطنى 2030 لتدريب 3300 موظف بالدولة

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:02 م
نائب وزيرة التخطيط: مرحلة جديدة لبرنامج وطنى 2030 لتدريب 3300 موظف بالدولة المهندسة غادة لبيب
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن المرحلة الثانية من برنامج وطنى 2030 الذى اطلقته الوزارة فى ديسمبر 2018، تستهدف الوصول بعدد الموظفين المدربين إلى 7 آلاف موظف، لافتة إلى انه تم الانتهاء من تدريب 3700 مظف بالمرحلة الأولى، أى أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف 3300 موظف جدد.
 
 
وأضافت "لبيب" فى تصريحات لها بالفيديو نشرتها وزارة التخطيط على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انه خلال المرحلة الأولى كان يتم تدريب نحو 250 موظفا فى الأسبوع، أى ألف موظف تقريباً فى الشهر، تم تدريبهم فى وقت قياسى خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن الموظفين المدربين كانوا من القيادات والإدارات الوسطى والإشرافية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة.
 
وأشارت نائب وزيرة التخطيط، إلى انه عند التفكير فى برنامج وطنى 2030، كان الهدف هو تغيير الصورة الذهنية لدى الموظف أثناء تعامله مع الواطن "العميل متلقى الخدمة"، حيث كان لدينا تحدى كيف نغير تلك الصورة ونحول التفكير السلبى لإيجابى، وكيف ندرب الموظف على تنظيم وقته والتعامل مع الآخرين، وأن يوازن بين الحياة العملية والخاصة، فكل هذا ينعكس على إنتاجيته فى العمل.
 
وتابعت قائلة: "أهداف أخرى سعينا لتحقيقها من خلال البرنامج، وهى تدريب الموظفين على كيفية التفريق بين الكفاءة والفاعلية، والوصول إلى أفضل الممارسات للتنمية المستدامة فى الدول المختلفة، علاوة على، تعريف الموظف ماذا يعنى الاقتصاد الأخضر، وكيف نربط حياته اليومية فى العمل مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
 
وأوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، خلال تصريحاتها بالفيديو، أن المرحلة الثانية ستبدأ فى يونيو المقبل وتنتهى فى سبتمبر 2019، وهو ما سيساهم فى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة، خاصة بعد الوصول بعدد الموظفين المدربين على كافة الأهداف السابق ذكرها لنحو 7 آلاف موظف.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التخطيط تختتم البرنامج التدريبى الاستراتيجى وطنى 2030

الاصلاح الادارى

برنامج وطنى 2030

اخبار الاقتصاد

وزارة التخطيط

الجهاز الادارى

غادة لبيب

تدريب الموظفين

التنمية المستدامة

استراتيجية مصر 2030




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة