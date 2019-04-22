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نائب محافظ القاهرة: الإقبال متزايد بالسلام والنهضة على لجان الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:45 م
نائب محافظ القاهرة: الإقبال متزايد بالسلام والنهضة على لجان الاستفتاء جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لجان الاستفتاء على الدستور بمنطقة السلام والنهضة فى اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، برفقه اللواء خالد المحمدى، رئيس حى السلام، وشريف الورداني عضو مجلس النواب. 
 
وأكد نائب محافظ القاهرة أن الإقبال متزايد، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة وممارسة حق من حقوقهم الأصيلة، من أجل مصر. 
 
كما تفقد نائب المحافظ، مدخل منطقة الـ BBC بحى السلام أول، لمتابعة وحل شكوى للمواطنين بإنشاء فتحة جديدة فى الطريق تسهيلا للحالة المرورية. 
 
ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب. 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (1)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (2)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (3)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (4)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (5)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (6)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (7)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (8)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (9)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (10)
جولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية 

 


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