نائب محافظ الإسكندرية : غرفة العمليات مستمرة لحين انتهاء الفرز

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية ، على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مستمرة فى انعقادها لحين الانتهاء من أعمال فرز الصناديق والتى ستبدأ مساء اليوم عقب غلق كافة اللجان وانتهاء التصويت والاقتراع، لافتا إلى أن الغرفة تتابع أولا بأول اللجان الانتخابية.

وقدم نائب محافظ الإسكندرية الشكر لجميع القائمين علي العملية الإنتخابية من رجال القوات المسلحة والقوات البحرية والشرطة المصرية لمجهوداتهم المبذولة في تأمين العملية الانتخابية واللجان، بالاضافة إلي تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتفقد نائب المحافظ اليوم سير عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في اليوم الثالث لها والأخير ومدى إقبال الناخبين باللجان الانتخابية بمنطقة محرم بك، حيث تفقد اللجان الفرعية بمدرسة الشهيد الرائد حسام السيد بهى الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد على خاطر الثانوية، وذلك بحضور النائب عمرو كمال الدين محمد عضو مجلس النواب عن الدائرة.