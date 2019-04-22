video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:36 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أدلى الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة الانتخابات في القاهرة الجديدة. 
 
وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بإقبال المصريين على لجان الاستفتاء، الأمر الذي يعكس وعي الشعب المصرى بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تستلزم منا جميعًا التكاتف والاصطفاف لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن مطار القاهرة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

عبد الستار صبرى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. الأيدى الشقيانة..طابور للعمال للإدلاء بأصواتهم بلجان الوافدين

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019 – الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة