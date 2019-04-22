نائبة محافظ القليوبية: السيدات ضربن أروع مثل فى الاستفتاء على الدستور

القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

حرصت نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، اليوم الاثنين، على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة طوخ .

وقالت نائب المحافظ، إن السيدات والفتيات ضربن أروع الأمثلة فى خروجهن إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.

وأضافت فى تصريحات صحفية، خلال جولتها، أنها سعيدة بنسبة المشاركة فى اليومين الأول والثانى، موضحة أنها تعمل على تحفيز المواطنين للخروج للتصويت على تعديل الدستور.

وأوضحت أن تعديل الدستور يهدف إلى استكمال مسيرة التنمية المستدامة فى شتى المجالات والتى تشهدها مصر الآن لتحسين حياة جموع الشعب المصرى.

مسيرة حاشدة للمواطنين لحثهم على المشاركة بالاستفتاء بكفر شكر

نظم شباب مدينة كفر شكر بالقليوبية مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة، وتضمنت المسيرة رفع لافتات للحث على المشاركة، إلى جانب الأغانى الوطنية، ورفع علم مصر، بمشاركة محمد الحسينى رئيس مدينة الخانكة، وردد المشاركون العبارات الوطنية بانزل شارك وخليك إيجابى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.