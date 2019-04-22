video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائبة محافظ القليوبية: السيدات ضربن أروع مثل فى الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:29 م
نائبة محافظ القليوبية: السيدات ضربن أروع مثل فى الاستفتاء على الدستور نائب محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

حرصت نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، اليوم الاثنين، على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة طوخ .

وقالت نائب المحافظ، إن السيدات والفتيات ضربن أروع الأمثلة فى خروجهن إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.

وأضافت فى تصريحات صحفية، خلال جولتها، أنها سعيدة بنسبة المشاركة فى اليومين الأول والثانى، موضحة أنها تعمل على تحفيز المواطنين للخروج للتصويت على تعديل الدستور.

وأوضحت أن تعديل الدستور يهدف إلى استكمال مسيرة التنمية المستدامة فى شتى المجالات والتى تشهدها مصر الآن لتحسين حياة جموع الشعب المصرى.

 

مسيرة حاشدة للمواطنين لحثهم على المشاركة بالاستفتاء بكفر شكر

نظم شباب مدينة كفر شكر بالقليوبية مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة، وتضمنت المسيرة رفع لافتات للحث على المشاركة، إلى جانب الأغانى الوطنية، ورفع علم مصر، بمشاركة محمد الحسينى رئيس مدينة الخانكة، وردد المشاركون العبارات الوطنية بانزل شارك وخليك إيجابى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائبة محافظ القليوبية تتفقد لجان الاستفتاء بمدينة بنها

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة