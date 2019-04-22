ميليشيا الحوثى تفجر جسرا حيويا يربط بين محافظتى "إب " و"الضالع" جنوب اليمن

صنعاء(أ ش أ)

فجرت ميليشيا الحوثى الانقلابية اليوم الاثنين، أحد الجسور الحيوية المهمة على الطريق بين محافظتى "إب " و"الضالع" جنوب اليمن، مما أدى إلى توقف كلى لحركة السير للمركبات والشاحنات.

ونقلت قناة " العربية " الإخبارية عن مصادر محلية، قولها، ، إن ميليشيا الحوثى فجرت اليوم جسر "الوطيف" الواقع بجوار "جبل حمك " فى الخط الرابط بين محافظتى "إب " و"الضالع" لوقف تقدم الجيش باتجاه محافظة إب ".

وأوضحت المصادر، أن تفجير الجسر أدى إلى توقف حركة السير فى الخط الرابط بين محافظات : عدن الضالع وإب، والعاصمة (صنعاء )، وهو الطريق الرئيسى لمرور الشاحنات التى تحمل مواد غذائية وبضائع للتجار فى أغلب المحافظات الشمالية.

يذكر أن جبهات "الضالع" تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى مدعومة بالمقاومة الشعبية، وتحالف دعم الشرعية، مع ميليشيا الحوثي، وذلك فى شمال وغرب المحافظة.