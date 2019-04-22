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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء فى اليوم الثالث

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:14 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء فى اليوم الثالث موجز أخبار الساعة 1 ظهرا
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الإقبال الكبير على لجان الاستفتاء على تعديل الدستور فى اليوم الثالث وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، استمرار انتظام القضاة لليوم الثالث على التوالي في مباشرة الإشراف على لجانهم الانتخابية، منوها أن النادى لم يتلق أية شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية.
 

 
 
 
رصدت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، لمتابعة استفتاء السيدات على التعديلات الدستورية، مشاركة السيدة عطيات محمد خطاب 60 سنة، وهى فى فترة نقاهة بعد معاناتها من نزيف بالمخ، تذهب للإدلاء بصوتها بالاستعانة بسيارة الإسعاف فى مجاورة 3 في العاشر من رمضان.
 

 
 
 
حرص المواطن السبعينى سيد رضوان، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة الإدارة الصحية ببولاق الدكتور، والذى جاء متكئ على عكازه من أجل المشاركة ولم يمنعه مرضه من أن يدلى بصوته الانتخابى.
 

 
 
 
أعلن الدكتور عادل عبد الغفار،  وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز النيل فى العلوم، وهما جائزتين تقدر قيمتهما بـ 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، أولها جائزة العلوم، التى فاز بها جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب - جامعة الأزهر، بينما جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة، وهو نبيل عبد الباسط ابراهيم سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث.
 

 
 
 
مع ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية على كنائس وفنادق بسريلانكا أمس الأحد، إلى 290 قتيلا وإصابة 500 أخرين، انضمت تلك الهجمات إلى قائمة الأشد دموية من الأعمال الإرهابية التى ضربت عدة دول على مدار السنوات الخمس الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
 

 
 
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
 
 

 
 

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موجز اخبار مصر

الاستفتاء على تعديل الدستور

التعديلات الدستورية

تعديل الدستور




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