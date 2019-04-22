"معلومة تهمك".. تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والحكم الغيابى

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى اعتاد أن يقدمها اليوم السابع للقراء حول الاستشارات القانونية والتى يعانى منها الكثير أمام أبواب المحاكم، نقدم لكم في خطوات بسيطة الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري .

-الحكم الحضورى هو الحكم الذى يصدر على متهم حضر جلسة المرافعة وأبدى دفوعه وأن لم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم .

-الحكم الغيابى هو ذلك الحكم الذى صدر على متهم لم يحضر جلسة المرافعة فجلسة المرافعة أمام المحكمة هى الفيصل فى اعتبار الحكم حضوريا أم غيابيا .

ويعتبر الحكم حضوري اعتبارى إذا حضر المتهم الجلسة ثم غادر أثناء الجلسة أو حضر وكيله الخاص جلسة المرافعة.

وتكمن أهمية اعتبار الحكم حضورى أو غيابى أو حضورى اعتبارى فى مراعاة الأحكام المتعلقه بالطعن.