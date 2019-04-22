مظاهرة حاشدة فى ميانمار احتجاجا على إقامة سد ضخم

رانجون /أ ش أ/

تظاهر عدد كبير من سكان شمال ميانمار، اليوم الاثنين، احتجاجا على إعادة بناء سد ضخم بدعم من الصين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المتظاهرين أكدوا أن هذا السد المقترح من شأنه أن يؤدى إلى حدوث أضرار بيئية هائلة على الرغم من فوائده المحدودة.

وكان المجلس العسكرى الحاكم سابقا فى ميانمار وقع اتفاقية مع الصين عام 2009 لإقامة هذا السد العملاق على نهر "آيايار وادي" لإنتاج نحو ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء، حيث من المنتظر أن يغطى مساحة تماثل مساحة سنغافورة، وسوف تؤدى إقامته إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين.