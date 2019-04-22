مصر تستضيف غداً اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي

كتب محمد الجالى

تستضيف القاهرة غداً الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي.

وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.