الرئيسية أخبار عاجلة مصر تستضيف غداً اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي الإثنين، 22 أبريل 2019 03:35 م السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كتب محمد الجالى إضافة تعليق تستضيف القاهرة غداً الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى يؤكد على أهمية صياغة خطة عمل استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب السيسي اجتماع بسام راضي السودان ليبيا خبر اخبار اليوم فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة "السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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